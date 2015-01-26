 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель УМК посетил посольство Саудовской Аравии в Азербайджане

    Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнование по случаю кончины короля

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил посольство Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане.

    Как сообщили Report из УМК, А.Пашазаде выразил соболезнование по случаю кончины короля Саудовской Аравии Абдуллаха бин Абдульазиза Аль Сауда и оставил запись в траурной книге.

    Председатель УМК встретился с сотрудниками посольства, поделился воспоминаниями о встречах с покойным королем, отметив, что они служили развитию связей между двумя странами.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi