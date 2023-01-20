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Председатель УМК: Иран совершает большую ошибку в своей истории и истории ислама

Председатель УМК: Иран совершает большую ошибку в своей истории и истории ислама "Иран совершает большую ошибку в своей истории и истории ислама, что непростительно".
Религия
20 января 2023 г. 11:58
Председатель УМК: Иран совершает большую ошибку в своей истории и истории ислама

"Иран совершает большую ошибку в своей истории и истории ислама, что непростительно".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

"Мы думали, что Иран - братская нам страна и не ожидали от них такого поступка", - подчеркнул он.

A.Пашазаде считает объявление Тегерана и Еревана городами-побратимами ошибкой:

"Мы думали, что они нам братья. Но увидели, что, оказывается мы были неродными братьями. Думаю, они поймут свою ошибку. Они совершают большую ошибку в своей истории и истории ислама, а это непростительно. Надеюсь, что они осознают свою ошибку".

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "İran tarixdə və islam tarixində böyük səhv edir, bu da bağışlanmazdır"

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