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Председатель УМК: Целью армян был вандализм и разрушение всех святынь

Председатель УМК: Целью армян был вандализм и разрушение всех святынь Долг каждого из нас - сохранить эту победу
Религия
7 апреля 2021 г. 15:33
Председатель УМК: Целью армян был вандализм и разрушение всех святынь
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"Столько людей ставят себя под угрозу, показывая, что владельцами этих земель являемся мы. Они не были владельцами, их целью был вандализм и разрушение всех святынь".

Как передает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал журналистам во время визита в Агдам.

Он сообщил, что посетил могилы шехидов Карабахской войны: "Я стал свидетелем того, что армяне разрушили на кладбище могилы более 150 шехидов. Это бесчеловечное отношение. Армяне и проармянские силы поддерживали их. Я надеюсь, что наша сегодняшняя победа – большая победа исламского мира. Долг каждого из нас - сохранить эту победу. Религиозные деятели плечом к плечу сражались с военными, среди них есть и шехиды".

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Версия на английском языке CMO Chairman: Armenians aimed to vandalize and destroy all shrines
Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "Ermənilərin məqsədi vandallıq və bütün məbədləri dağıtmaq olub"

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