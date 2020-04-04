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Председатель УМК: Больной коронавирусом не должен держать пост

Председатель УМК: Больной коронавирусом не должен держать пост

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© Report

"Само словосочетание, что "пост держать станет невозможным из-за болезни коронавируса" является неверным. Подобного не может быть".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

"Если кто-либо это утверждает, значит, он далек от религии. Больной коронавирусом или каким-либо другим заболеванием не должен держать пост", - добавил религиозный лидер мусульман Кавказа.

Напомним, что месяц Рамазан начинается с 25 апреля. В Азербайджане 24-25 мая будет отмечаться как праздник Рамазан.

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