Председатель УМК: Азербайджанское государство создает необходимые условия для последователей ислама и других небесных религий

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Управлении мусульман Кавказа (УМК) прошло мероприятие, посвященное дню памяти мученической смерти дочери Пророка Мухаммеда Фатимы Захры.

Как сообщили Report в пресс-службе учреждения, заседание началось с чтения Священного Корана, также почтили память шехидов, отдавших свою жизнь за Ислам и территориальную целостность Азербайджана.

Председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал на мероприятии о жизненном пути Фатимы Захры, ее позиции в исламском мире, проделанной ею работе для распространения и укрепления исламской религии.

Он отметил, что проведение таких мероприятий имеет важную воспитательную роль.

Председатель УМК сказал, что в последние годы азербайджанское государство осуществляет важные работы по защите религиозных и национально-моральных ценностей, создает необходимые условия для последователей ислама и других небесных религий.

Шейх-уль-ислам заявил, что назначение Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента является важным событием в общественно-политической жизни Азербайджана. Он прочел молитву о благе этого назначения и принесении народу и государству пользы.

На мероприятии также выступил представитель верховного религиозного лидера Исламской Республики Иран Сейид Али Акбар Оджагнежад. В исполнении группы "Ахли-Бейт" были исполнены суруды. На мероприятии также участвовал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Затем был дан эхсан, прочитали молитвы.