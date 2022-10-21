Председатель УМК: Азербайджан - это место, где формируется духовное единство тюркско-исламского мира

"Азербайджан – государство, известное своим вкладом в идеи мультикультурализма и исламской солидарности в глобальном масштабе".

"Азербайджан – государство, известное своим вкладом в идеи мультикультурализма и исламской солидарности в глобальном масштабе".

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал на конференции на тему "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев - активный защитник исламских ценностей в мире, выражающий свою решительную позицию против исламофобии с высоких трибун, инициатор многочисленных форумов по межцивилизационному диалогу, автор Бакинского процесса по межкультурному сотрудничеству:

"Баку принял два Всемирных саммита мировых религиозных лидеров. Мы гордимся тем, что Азербайджан - это место, где формируется духовное единство тюркско-исламского мира. Мы приложим совместные усилия для развития, обогащения и продвижения тюркско-исламской культуры, организуем форумы международного значения, совместно будем отмечать священные праздники, совместными усилиями будем предотвращать вмешательство в религиозную и духовную среду наших тюркских государств, злоупотребление религией в любых целях, любые идеологические провокации".