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Председатель УМК: Азербайджан - это место, где формируется духовное единство тюркско-исламского мира

Председатель УМК: Азербайджан - это место, где формируется духовное единство тюркско-исламского мира "Азербайджан – государство, известное своим вкладом в идеи мультикультурализма и исламской солидарности в глобальном масштабе".
Религия
21 октября 2022 г. 09:46
Председатель УМК: Азербайджан - это место, где формируется духовное единство тюркско-исламского мира

"Азербайджан – государство, известное своим вкладом в идеи мультикультурализма и исламской солидарности в глобальном масштабе".

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал на конференции на тему "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев - активный защитник исламских ценностей в мире, выражающий свою решительную позицию против исламофобии с высоких трибун, инициатор многочисленных форумов по межцивилизационному диалогу, автор Бакинского процесса по межкультурному сотрудничеству:

"Баку принял два Всемирных саммита мировых религиозных лидеров. Мы гордимся тем, что Азербайджан - это место, где формируется духовное единство тюркско-исламского мира. Мы приложим совместные усилия для развития, обогащения и продвижения тюркско-исламской культуры, организуем форумы международного значения, совместно будем отмечать священные праздники, совместными усилиями будем предотвращать вмешательство в религиозную и духовную среду наших тюркских государств, злоупотребление религией в любых целях, любые идеологические провокации".

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "Azərbaycan İslam həmrəyliyi ideyalarına qlobal miqyasda töhfələri ilə tanınan dövlətdir"

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