​Председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде отправился в Россию

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Вчера в столицу Башкирии отбыл глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, почетного гостя в аэропорту «Уфа» встретил председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.

Аллахшукюр Пашазаде прибыл в Россию для участия в VIII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», которая пройдет 22-23 октября.

В зале официальных лиц и делегаций аэропорта прошла беседа двух шейх-уль-исламов, сообщили в ЦДУМ. Они обсудили основные моменты предстоящего форума, а также наметили ряд встреч с другими официальными лицами.

Научно-практическая конференция соберет более 150 делегатов из разных стран и субъектов Российской Федерации, представителей органов власти, традиционных конфессий и научного сообщества.