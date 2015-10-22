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    ​Председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде отправился в Россию

    Почетного гостя в аэропорту встретил председатель Центрального духовного управления мусульман России

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Вчера в столицу Башкирии отбыл глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, почетного гостя в аэропорту «Уфа» встретил председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.

    Аллахшукюр Пашазаде прибыл в Россию для участия в VIII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», которая пройдет 22-23 октября.

    В зале официальных лиц и делегаций аэропорта прошла беседа двух шейх-уль-исламов, сообщили в ЦДУМ. Они обсудили основные моменты предстоящего форума, а также наметили ряд встреч с другими официальными лицами.

    Научно-практическая конференция соберет более 150 делегатов из разных стран и субъектов Российской Федерации, представителей органов власти, традиционных конфессий и научного сообщества.

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