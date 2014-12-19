Председатель совета УМК: Работы в области религиозного просвещения недостаточны

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Ислам никогда не был агрессивной религией. Убить невинного человека означает убить все человечество, а спасти невинного - значит спасти все человечество".

Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении на I Съезде ученых Азербайджана председатель научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа (УМК), декан факультета богословия Бакинского государственного университета, академик Васим Мамедалиев.

По его словам, в корне исламской религии стоят гуманизм, патриотизм: "Религия является проявлением высших моральных ценностей. Есть люди, пытающиеся использовать религию в других целях. Они пытаются заставить молодежь сойти с правильного пути. Поэтому нужно вести просветительскую работу. Хотя в республике ведется работа в этом направлении, опыт показывает, что этого недостаточно".

По словам В.Мамедалиева, некоторые вводят молодых людей в заблуждение и увозят их в Афганистан и Сирию: "За всем этим стоят большие деньги. Они пользуются неопытностью молодых. Усилий Управления мусульман Кавказа и Госкомитета по работе с религиозными структурами недостаточно. Нужно проводить соответствующую пропаганду в вузах, приложить все усилия, чтобы не допустить попадания молодежи под чье-либо влияние. Есть те, кто сражается в Афганистане, Сирии. Если ты настоящий мужчина, иди и сражайся в Карабахе, что ты потерял в Сирии?!".

Академик добавил, что в Азербайджане никогда не было противостояний на религиозной почве, потому, что наше общество не использовало религию в качестве средства прихода к власти.