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Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви

Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви "Когда мы приезжаем на освобожденные от оккупации территории, то обязательно поминаем шехидов и молимся за них. Да упокоит Аллах их души! В Карабахе множество храмов. Это не первый визит Албано-удинской христианской религиозной общины на эти земли. Каждый
Религия
17 апреля 2021 г. 14:14
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви

"Когда мы приезжаем на освобожденные от оккупации территории, то обязательно поминаем шехидов и молимся за них. Да упокоит Аллах их души! В Карабахе множество храмов. Это не первый визит Албано-удинской христианской религиозной общины на эти земли. Каждый раз, приезжая, мы становимся свидетелями зверства армян".

Как сообщает сотрудник Report, об этом заявил председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили во время визита общины в освобожденное от оккупации село Туг Ходжавендского района.

Он сказал, что эти земли являются для них священными:

"Армяне уничтожили исторические, культурные памятники, связанные с Исламом. Они разрушили или фальсифицировали даже албанские церкви. Эти церкви, храмы принадлежат албанской независимой церкви. Это наследие напрямую связано с албанским культурным наследием. Эти храмы не имеют ничего общего с армянскими церквями. Армяне здесь пришлые. Они просто воспользовались толерантностью азербайджанского народа, фальсифицировали и представили эти церкви как армянские. Они отдалили их от нас. Но сегодня историческая правда восстановлена. Сегодня наследником этого культурного наследия является Азербайджан".

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Версия на английском языке Religious community chairman: Armenians destroyed, falsified our churches
Версия на азербайджанском языке Alban-Udi xristian dini icmasının sədri: "Ermənilər bizim kilsələri dağıdıb, saxtalaşdırıb"

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