Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви

"Когда мы приезжаем на освобожденные от оккупации территории, то обязательно поминаем шехидов и молимся за них. Да упокоит Аллах их души! В Карабахе множество храмов. Это не первый визит Албано-удинской христианской религиозной общины на эти земли. Каждый

"Когда мы приезжаем на освобожденные от оккупации территории, то обязательно поминаем шехидов и молимся за них. Да упокоит Аллах их души! В Карабахе множество храмов. Это не первый визит Албано-удинской христианской религиозной общины на эти земли. Каждый раз, приезжая, мы становимся свидетелями зверства армян".

Как сообщает сотрудник Report, об этом заявил председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили во время визита общины в освобожденное от оккупации село Туг Ходжавендского района.

Он сказал, что эти земли являются для них священными:

"Армяне уничтожили исторические, культурные памятники, связанные с Исламом. Они разрушили или фальсифицировали даже албанские церкви. Эти церкви, храмы принадлежат албанской независимой церкви. Это наследие напрямую связано с албанским культурным наследием. Эти храмы не имеют ничего общего с армянскими церквями. Армяне здесь пришлые. Они просто воспользовались толерантностью азербайджанского народа, фальсифицировали и представили эти церкви как армянские. Они отдалили их от нас. Но сегодня историческая правда восстановлена. Сегодня наследником этого культурного наследия является Азербайджан".