Председатель комитета: В Азербайджане к представителям всех религий одинаковое отношение

"Хотя по религиозному составу населения в Азербайджане преобладают мусульмане, отношение к представителям всех религий одинаковое. Азербайджан занимает важное место среди стран, где никогда не фиксировалась дискриминация на почве религии, расы, этноса, ан

"Хотя по религиозному составу населения в Азербайджане преобладают мусульмане, отношение к представителям всех религий одинаковое. Азербайджан занимает важное место среди стран, где никогда не фиксировалась дискриминация на почве религии, расы, этноса, антисемитизм".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил на первой сессии под названием "Роль религии в построении мира, миротворчестве и стабильности" в рамках международной конференции "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы".

По его словам, религиозно-этническое разнообразие в Азербайджане не ограничивается какой-либо частью территории: "Религиозно-этническое разнообразие распространено на всей территории страны, что является показателем многовекового проживания на нашей территории различных народов в условиях взаимного уважения и взаимопонимания".

М.Гурбанлы отметил, что политика мультикультурализма в Азербайджане осуществляется в полной мере по всем параметрам.