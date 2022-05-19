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Председатель комитета: В Азербайджане к представителям всех религий одинаковое отношение

Председатель комитета: В Азербайджане к представителям всех религий одинаковое отношение "Хотя по религиозному составу населения в Азербайджане преобладают мусульмане, отношение к представителям всех религий одинаковое. Азербайджан занимает важное место среди стран, где никогда не фиксировалась дискриминация на почве религии, расы, этноса, ан
Религия
19 мая 2022 г. 10:40
Председатель комитета: В Азербайджане к представителям всех религий одинаковое отношение

"Хотя по религиозному составу населения в Азербайджане преобладают мусульмане, отношение к представителям всех религий одинаковое. Азербайджан занимает важное место среди стран, где никогда не фиксировалась дискриминация на почве религии, расы, этноса, антисемитизм".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил на первой сессии под названием "Роль религии в построении мира, миротворчестве и стабильности" в рамках международной конференции "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы".

По его словам, религиозно-этническое разнообразие в Азербайджане не ограничивается какой-либо частью территории: "Религиозно-этническое разнообразие распространено на всей территории страны, что является показателем многовекового проживания на нашей территории различных народов в условиях взаимного уважения и взаимопонимания".

М.Гурбанлы отметил, что политика мультикультурализма в Азербайджане осуществляется в полной мере по всем параметрам.

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Версия на азербайджанском языке Dini komitənin sədri: "Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələrinə eyni mövqedən yanaşılır"

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