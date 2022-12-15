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Председатель религиозного комитета: Любое действие Ирана против Азербайджана возвращается бумерангом

Председатель религиозного комитета: Любое действие Ирана против Азербайджана возвращается бумерангом Любое действие Ирана против Азербайджана возвращается бумерангом.
Религия
15 декабря 2022 г. 12:51
Председатель религиозного комитета: Любое действие Ирана против Азербайджана возвращается бумерангом

Любое действие Ирана против Азербайджана возвращается бумерангом.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил журналистам.

Председатель госкомитета отметил, что раньше, когда в стране не было учебных заведений, дающих религиозное образование, граждане Азербайджана отправлялись в Иран: "Среди получающих в Иране религиозное образование были попадающие под местное влияние. Теперь это предотвращается путем создания в Азербайджане различных религиозных учебных заведений. Сейчас граждане Азербайджана не видят необходимости получать религиозное образование в Иране или в других странах, потому что в Азербайджане имеется Институт теологии и различные религиозные колледжи. Благодаря этим колледжам мы может подготовить достаточное количество кадров. Получающие религиозное образование за рубежом перенимают религиозную модель этих стран, и пытаются пропагандировать ее, вернувшись на родину. Некоторые из них даже участвуют в Иране в антиазербайджанской пропаганде. Правоохранительные органы Азербайджана принимают соответствующие меры в связи с этим".

М.Гурбанлы добавил, что Иран сейчас переживает глубокий кризис: "Этот кризис в том числе вызван политикой, проводимой там под прикрытием религии. Мы требуем, чтобы Иран прекратил антиазербайджанскую деятельность. Любые действия из Ирана против Азербайджане во всех сферах бумерангом возвращаются обратно. Иран не сможет совершить той или иной провокации в какой-либо сфере Азербайджана, в том числе религиозной".

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