Председатель Конституционного Суда Турции и его супруга посетили мечеть Тезепир

Находящиеся с визитом в Азербайджане председатель Конституционного Суда Турции Зюхту Арслан и его супруга посетили мечеть Тезепир в Баку.

Находящиеся с визитом в Азербайджане председатель Конституционного Суда Турции Зюхту Арслан и его супруга посетили мечеть Тезепир в Баку.

Как сообщает Report, заместитель председателя Управления Мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев подробно проинформировал гостей об истории мечети-комплекса Тезепир, о восстановительных работах, проводимых на ее территории на данный момент.

Председатель Конституционного Суда Турции Зюхту Арслан и его супруга посетили могилу известной благотворительницы Набат ханым Ашурбековой, при поддержке которой мечеть была создана.

Зюхту Арслан отметил, что молится за стабильность, устойчивое развитие Азербайджана и Турции, двух государств, укрепление связей между нашими странами.