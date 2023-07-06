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Председатель Конституционного Суда Турции и его супруга посетили мечеть Тезепир

Председатель Конституционного Суда Турции и его супруга посетили мечеть Тезепир Находящиеся с визитом в Азербайджане председатель Конституционного Суда Турции Зюхту Арслан и его супруга посетили мечеть Тезепир в Баку.
Религия
6 июля 2023 г. 15:49
Председатель Конституционного Суда Турции и его супруга посетили мечеть Тезепир

Находящиеся с визитом в Азербайджане председатель Конституционного Суда Турции Зюхту Арслан и его супруга посетили мечеть Тезепир в Баку.

Как сообщает Report, заместитель председателя Управления Мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев подробно проинформировал гостей об истории мечети-комплекса Тезепир, о восстановительных работах, проводимых на ее территории на данный момент.

Председатель Конституционного Суда Турции Зюхту Арслан и его супруга посетили могилу известной благотворительницы Набат ханым Ашурбековой, при поддержке которой мечеть была создана.

Зюхту Арслан отметил, что молится за стабильность, устойчивое развитие Азербайджана и Турции, двух государств, укрепление связей между нашими странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri və xanımı Təzəpir məscidini ziyarət edib

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