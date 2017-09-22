Председатель комитета прокомментировал вопрос о возвращении в страну оставшихся в Ираке детей

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Соответствующие структуры Азербайджана в настоящее время ведут работу по возвращению в страну оставшихся в Ираке детей, чьи родители примкнули к рядам ИГИЛ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в комитете в связи с этим есть информация: "Но этим вопросом занимаются другие государственные структуры. Уверен в том, что вопрос в скором времени найдет свое решение".