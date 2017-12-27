Председатель комитета: В Азербайджане предотвращены укоренение и расширение радикальных групп в той или иной форме

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "За этот год в Азербайджане совместно с Управлением мусульман Кавказа, правоохранительными и другими органами были приняты меры в правовой, идеологической и экономической плоскости в области борьбы с религиозным радикализмом, предрассудками и экстремизмом".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в результате были предотвращены основы радикальных групп в Азербайджане, их укоренение в той или иной форме и расширение в этом направлении.

"Уверены, что в Азербайджане царит общественно-политическая стабильность. Попытки подорвать общественно-политическую стабильность в стране, злоупотребляя религиозным фактором, недопустимы. Групп, у которых есть возможность сделать это, почти нет. Азербайджан является одной из стран, имеющих своеобразную роль в данном направлении в исламском мире", - добавил председатель комитета.