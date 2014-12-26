​Председатель комитета: Талибан и ваххабизм не имеют никакого отношения к исламу

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Если религия превращается в политику, то она меняет свою моральную ценность". Как сообщает Report, об этом заявил председатель госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, выступая на конференции "Национально-духовные ценности и современность" в Государственном управлении железных дорог. "Мы должны оберегать свою религию, чтобы ее не использовали в политических целях, потому что в мире нет такой страны, где бы религия не использовалась в политических целях. Если религия используется в иных целях, то она теряет духовную направленность и лучшие ее идеи подвергаются дискредитации", - сказал М.Гурбанлы.

Он отметил, что в Азербайджане всегда были те, кто хотел бы использовать религию в своих политических целях, и сегодня, к сожалению, такое есть и у нас: "Эти группировки, рассчитаны на задержку развития исламских стран. Независимо от того, как бы они не назывались, "Талибан", "Саляфи" или "Ваххабиты", они не имеют ничего общего с исламом".

Председатель комитета добавил, что в Азербайджане существуют такие радикальные группировки: "Иногда спрашивают, "что они сделали такого?" Они совершают свои молитвы и больше ничего. Как будто мы не позволяем им молиться. Они должны понять, что потеряли свою духовность и моральные ценности".