Председатель комитета: Религиозный радикализм преследует цель расколоть ислам

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Кюрдемире при организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами и районной ИВ прошла региональная конференция на тему "Наши мультикультуральные и толерантные ценности: история, наследие и современность" ("Multikultural və tolerant dəyərlərimiz: tarixilik, varislik, müasirlik").

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, конференция началась с показа снятого по заказу Госкомитета по работе с религиозными структурами документального фильма "Fitnə", повествующего о последствиях религиозного экстремизма и радикализма.

Выступивший на мероприятии председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил, что религиозный радикализм означает отдаление от религии и преследует цель расколоть ислам.

Выступившие заявили о необходимости проведения в учреждениях и организациях просветительских мероприятий, конференций, семинаров, преследующих цель защитить мультикультуральные и толерантные ценности.