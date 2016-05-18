Председатель комитета: Присоединившиеся к ИГИЛ некоторые азербайджанцы раскаялись и вернулись обратно - ЭКСКЛЮЗИВ

"Сейчас почти нет факта присоединения к ИГИЛ из Азербайджана"

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Сейчас почти нет факта присоединения к ИГИЛ из Азербайджана".

Об этом в заявлении Report сообщил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Председатель комитета отметил, что за этот год ни один человек из Азербайджана не покидал страну для присоединения к незаконным вооруженным подразделениям. Он сообщил, что присоединившиеся к ИГИЛ некоторые азербайджанцы раскаялись и вернулись обратно: "К сожалению, некоторые лица после присоединения к ИГИЛ пережили большие бедствия, есть погибшие. Однако могу точно сказать, что в последнее время, то есть за этот год, ни один человек из Азербайджана не покидал страну для присоединения к незаконным вооруженным подразделениям".

М.Гурбанлы подчеркнул, что среди стран, присоединившихся к незаконным вооруженным подразделениям, Азербайджан не значится: "Можно сказать, что в списке лиц, присоединившихся к ИГИЛ, азербайджанцев нет, так как число наших граждан, присоединившихся к незаконным вооруженным подразделениям, очень незначительно. В этом списке числятся в основном большие страны".