​Председатель комитета: Политика геноцида по отношению к азербайджанскому народу - это вопрос не только сегодняшнего дня

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Между двумя странами могут быть войны и эти войны ведутся между армиями двух стран. Беспощадное уничтожение мирного населения, невинного народа, группы людей по их этнической или религиозной принадлежности является политикой геноцида". Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

М.Гурбанлы сказал, что политика геноцида по отношению к азербайджанскому народу - это вопрос не только сегодняшнего дня: "Несмотря на то, что сколько бы времени не прошло, в какой бы части света они не находились, люди совершившие этот геноцид должны понести заслуженное наказание и мировое сообщество не должно проявлять к этому вопросу безразличие".

Председатель комитета добавил, что акты геноцида, совершенные неоднократно против азербайджанского народа, верно должны быть доведены до мировой общественности, кроме того, должна быть усилена агитационная работа в этом направлении. "Иногда у нас создается впечатление, что мировая общественность знает наши проблемы. Если мы будем сидеть сложа руки и бездействовать, то никто не придет и не станет интересоваться нашими проблемами. Мы должны доводить наши проблемы до мировой общественности различными каналами. Эта деятельность должна осуществляться по каналам Милли Меджлиса, министерства иностранных дел, различных государственных и неправительственных организаций и диаспор".