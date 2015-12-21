Председатель комитета: Мечети на территории нынешней Армении принадлежат Азербайджану

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Мечети на территории нынешней Армении принадлежат Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Председатель комитета отметил, что эти мечети являются историческими памятниками Азербайджана: ""Голубая мечеть" содержится режимом Армении как средство пропаганды. Предоставление данной мечети в аренду Ирану носит характер пропаганды. На самом деле, в этой мечети никто не молится. Мечетью руководят армяне, а являются ли они мусульманами или нет, неизвестно.

Если бы Армения относилась с уважением к религиозным памятникам, мечетям, то не разрушила бы эти памятники как в самой Армении, так и на территории оккупированного Азербайджана".