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    Председатель комитета: Мечети на территории нынешней Армении принадлежат Азербайджану

    Голубая мечеть содержится режимом Армении как средство пропаганды

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Мечети на территории нынешней Армении принадлежат Азербайджану.

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы. 

    Председатель комитета отметил, что эти мечети являются историческими памятниками Азербайджана: ""Голубая мечеть" содержится режимом Армении как средство пропаганды. Предоставление данной мечети в аренду Ирану носит характер пропаганды. На самом деле, в этой мечети никто не молится. Мечетью руководят армяне, а являются ли они мусульманами или нет, неизвестно.

    Если бы Армения относилась с уважением к религиозным памятникам, мечетям, то не разрушила бы эти памятники как в самой Армении, так и на территории оккупированного Азербайджана". 

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