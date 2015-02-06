Председатель комитета: Ислам относится к правам женщин и мужчин в соответствии с демократическими принципами

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Религиозные ценности играют важную роль в формировании семейных отношений и воспитании детей. Однако в процессе доведения до населения религиозных и духовных ценностей существуют некоторые беспокоящие нас моменты. Некоторые люди до сих пор придерживаются ошибочных религиозных стереотипов, что часто влечет за собой определенные проблемы".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, выступая на конференции на тему "Призывы современного периода: единство семейного института и религиозных ценностей".

"С другой стороны, это связано с деструктивной деятельностью некоторых религиозных общин и сект. А это приводит к разводам, проблемам между родителями и детьми. Очень жаль, что родители уклоняющихся от учебы и создающих семью девушек, связывают это с религией. Естественно, это ошибочное мнение.

Ислам должен пропагандироваться правильно. Очень жаль, что и в этом вопросе проявляется патриархальная культура. Суры из Корана и правила из шариата толкуются людьми в соответствии с личными интересами. Наоборот, исламская религия относится ко всем вопросам, в том числе к правам мужчин и женщин, в соответствии с демократическими принципами", - заявила председатель комитета.

По ее словам, сегодня довольно часто можно столкнуться с фактами насилия против женщин и детей: "Наряду с госструктурами и другими социальными институтами, к данной проблеме с чуткостью должны отнестись также религиозные очаги и общины. Иногда складывается ошибочное мнение о том, что религия не защищает права женщин. Конечно же, согласиться с этим нельзя. Неглубокие знания многих людей о религии создают неправильное представление. Права женщин и их значение отражены в Коране. Обязанность женщины не заключается лишь в продолжение рода и рождении детей. Как и мужчины, она должна делать добрые дела. В то же время, женщины несут ту же ответственность, что и мужчины".