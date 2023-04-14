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Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении

Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении.
Религия
14 апреля 2023 г. 15:02
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении

Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он заявил, что политика Ирана создает негативную тенденцию для мира и безопасности в регионе: "Недопустимо, чтобы Иран защищал и поддерживал Армению".

По словам Гурбанлы, азербайджанская сторона четко выразила свою позицию по этим вопросам: "Азербайджан хочет мира и спокойствия в регионе. Наша страна стремится к подписанию мирного договора, а также к выполнению Арменией пунктов ноябрьского соглашения, подписанного после окончания войны. Иран же препятствует этому процессу, он помогает реваншистским кругам Армении".

Председатель Госкомитета также коснулся последней провокации Армении: "Эти события показывают, что реваншистские круги пытаются помешать мирному процессу. Политика Ирана, направленная против Азербайджана, будет иметь для него пагубные последствия. Антиазербайджанская политика Ирана вернется к нему бумерангом".

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “İran açıq-aşkar Ermənistanın revanşist dairələrini himayə edir”

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