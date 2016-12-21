Председатель комитета: Если не будет своевременного просвещения, люди рано или поздно попадут под влияние толпы

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "ИГИЛ - это радикальная группировка. До него также были подобные организации. Они созданы для очернения ислама и в политических целях".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

По его мнению, все это служит геополитическим целям: "К сожалению, хотят воспользоваться исламом в политических целях. Когда-то Багдад считался уголком рая на Ближнем Востоке. Иракский динар был очень ценным. Однако все разрушили. Около 60 млн. людей были вынуждены покинуть родные края из-за локальных войн. Две трети сирийского населения покинули страну".

М.Гурбанлы отметил, что в Азербайджане нельзя прекращать религиозное просвещение: "Если не будет своевременного просвещения, люди рано или поздно попадут под влияние толпы. Ислам - религия, направленная против невежества. Некоторые злоупотребляют религией в политических целях".

Он подчеркнул, что нельзя говорить, что происходящее в мире не коснется нас. Председатель комитета сказал, что в мире идет большая борьба, в которой пользуются всеми средствами: "Международные организации принимают формальный характер. Мы не должны допустить радикальные группировки в нашу страну. Для этого нельзя оставаться равнодушным. Мы должны дать всестороннее образование в связи с религией".