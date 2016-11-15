Председатель комитета: Борьбу с религиозным радикализмом также нужно вести путем просвещения

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами и ИВ Хатаинского района прошла конференция на тему "Борьба с религиозным радикализмом и организация просветительской работы".

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на конференции присутствовали председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, глава ИВ Хатаинского района Разим Мамедов, депутат Милли Меджлиса, председатель Хатаинской районной организации Партии "Ени Азербайджан" Гусейнбала Мираламов, руководители местных правоохранительных органов, директоры и педагоги средних школ, представители районной общественности.

Выступивший М.Гурбанлы коснулся причин возникновения религиозного радикализма и его последствий. Он отметил, что после восстановления государственной независимости главным принципом государства стала также охрана национально-духовных ценностей нашего народа и доведение их до будущих поколений. М.Гурбанлы сказал, что борьба с религиозным радикализмом также должна вестись путем просвещения.

Затем выступили глава районной ИВ Разим Мамедов, депутат Милли Меджлиса, председатель Хатаинской районной организации Партии "Ени Азербайджан" Гусейнбала Мираламов, полномочный представитель Управления мусульман Кавказа по Хатаинскому району, председатель и ахунд мечети поселка Ахмедлы Хаджи Мурад Джафаров.