Председатель комитета: "70 процентов мусульман в Азербайджане являются шиитами, 30 процентов - ахлю-сунна"

Баку.. REPORT.AZ/ "В стране опасность представляют радикальные течения ислама, нежели религиозные течения христианства".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что 96 процентов населения Азербайджана составляют мусульмане, 4 процента - представители других религий: "Примерно 70 процентов мусульман в Азербайджане являются шиитами, 30 процентов - ахлю-сунна. Однако указать точную цифру трудно. В Азербайджане не было глобальных проблем между суннитами и шиитами. Этот вопрос хотят раздуть сейчас определенные силы".