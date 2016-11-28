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    Председатель комитета: "70 процентов мусульман в Азербайджане являются шиитами, 30 процентов - ахлю-сунна"

    В стране опасность представляют радикальные течения ислама, нежели религиозные течения христианства

    Баку.. REPORT.AZ/ "В стране опасность представляют радикальные течения ислама, нежели религиозные течения христианства".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы

    Он отметил, что 96 процентов населения Азербайджана составляют мусульмане, 4 процента - представители других религий: "Примерно 70 процентов мусульман в Азербайджане являются шиитами, 30 процентов - ахлю-сунна. Однако указать  точную цифру трудно. В Азербайджане не было глобальных проблем между суннитами и шиитами. Этот вопрос хотят раздуть сейчас определенные силы". 

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