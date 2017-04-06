Председатель госкомитета внес ясность в ситуацию с мечетью "Илахият" - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "В настоящее время нет никаких проблем с мечетью "Илахият", она продолжает деятельность как раньше".

Об этом турецкому корреспонденту Report заявил находящийся в стране с визитом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что несмотря на то, что мечеть была построена давно, не получила юридический статус: "Хоть там и выполнялись религиозные обряды, юридического статуса она не имела. Это создавало некоторые проблемы. Поэтому мы уточнили юридический статус мечети. Согласно решению, мечеть была передана на баланс Управления мусульман Кавказа (УМК). Согласно другому решению, там будут проходить практику студенты действующих в Азербайджане медресе, Бакинского исламского университета, факультета теологии Бакинского государственного университета. Мечеть будет также функционировать как учебное заведение".

Председатель госкомитета отметил, что функционирование мечети в качестве учебного заведения не ограничивает проведение в ней религиозных обрядов и совершения намаза. Он добавил, что мечеть продолжит функционировать как раньше, в то же время будет религиозным центром и отведет место для практики готовящихся в сфере религии кадров.

М.Гурбанлы выделил, что в прессе распространена не проверенная и не отражающая истину информация в связи с мечетью: "Нет никаких проблем в связи с мечетью "Илахият". Сожалею, что пресса безосновательно раздувает этот вопрос. Нашим журналистам следует сначала изучить вопрос, а уже потом писать. Кто-то пишет в соцсетях непроверенную информацию, а другие начинают реагировать, не узнав сути. Нельзя высказываться по поводу вопроса, не узнав о нем правду. Подняли шум, говорят, что мечеть сносится. Госкомитет, УМК распространили заявление по этому вопросу. Имам мечети в своей хутбе дал просторное объяснение по вопросу. Что нам делать - ходить по домам и говорить всем, что мечеть остается на месте?"