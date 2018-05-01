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    Председатель Госкомитета: Обучение в Институте теологии будет бесплатным

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Институт теологии пока что будет функционировать при факультете теологии Бакинского государственного университета".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

    Председатель комитета добавил, что в будущем планируется выделение для Института теологии отдельного здания или строительство кампуса, и отметил, что в этом году институт проведет набор студентов.

    Он сказал, что пока что на первом этапе 60 человек будут приняты на 2 факультета. Обучение будет бесплатным.

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