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Глава Албано-удинской религиозной общины: В Азербайджане мирное сосуществование - это образ жизни

Глава Албано-удинской религиозной общины: В Азербайджане мирное сосуществование - это образ жизни Сосуществование в Азербайджане - это образ жизни.
Религия
29 сентября 2023 г. 13:26
Глава Албано-удинской религиозной общины: В Азербайджане мирное сосуществование - это образ жизни

Мирное сосуществование в Азербайджане - это образ жизни.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили во время выступления на конференции ”Современные вызовы: азербайджанский пример сосуществования“ в Баку.

По его словам, история модели сосуществования в Азербайджане очень древняя: “Исторически представители разных религий жили и творили в Азербайджане. Это наш образ жизни. Говоря об Азербайджане, мы всегда с гордостью говорим о толерантности нашего народа”.

Председатель общины отметил, что даже в 44-дневной Отечественной войне представители различных религиозных конфессий совместно боролись с оккупантами: "В глобализированном мире многие народы ассимилируются, но в Азербайджане все по-другому. Наше государство относится ко всем общинам с заботой и вниманием. Азербайджан активно поддерживает различные общины для сохранения своей религии, традиций. Президент Ильхам Алиев во всех своих выступлениях отметил, что сосуществование всегда было характерно для Азербайджана, и это для нас большая ценность. Это все азербайджанские реалии”.

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Версия на азербайджанском языке Alban-Udi dini icmasının sədri: "Azərbaycanda birgəyaşayış həyat tərzidir"

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