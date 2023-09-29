Глава Албано-удинской религиозной общины: В Азербайджане мирное сосуществование - это образ жизни

Сосуществование в Азербайджане - это образ жизни.

Мирное сосуществование в Азербайджане - это образ жизни.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили во время выступления на конференции ”Современные вызовы: азербайджанский пример сосуществования“ в Баку.

По его словам, история модели сосуществования в Азербайджане очень древняя: “Исторически представители разных религий жили и творили в Азербайджане. Это наш образ жизни. Говоря об Азербайджане, мы всегда с гордостью говорим о толерантности нашего народа”.

Председатель общины отметил, что даже в 44-дневной Отечественной войне представители различных религиозных конфессий совместно боролись с оккупантами: "В глобализированном мире многие народы ассимилируются, но в Азербайджане все по-другому. Наше государство относится ко всем общинам с заботой и вниманием. Азербайджан активно поддерживает различные общины для сохранения своей религии, традиций. Президент Ильхам Алиев во всех своих выступлениях отметил, что сосуществование всегда было характерно для Азербайджана, и это для нас большая ценность. Это все азербайджанские реалии”.