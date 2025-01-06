Православные христиане Азербайджана отмечают Рождество

Православные христиане сегодня отмечают Рождество Христово.

Православные христиане сегодня отмечают Рождество Христово.

Во всех православных храмах Азербайджана проводятся праздничные богослужения.

Это особый день для верующих, отражающий уважение и мудрость по отношению друг к другу, время, когда стоит забыть любые разногласия и дать место радости.

До наступления праздника православные обычно соблюдают 40-дневный Рождественский пост, во время которого не употребляют яйца, мясо и молочные продукты, алкоголь, лишь иногда разрешена рыба. Пост начинается 28 ноября и продолжается до 7 января. Поскольку последний день перед постом приходится на день памяти святого апостола Филиппа, то сам пост также принято называть Филипповкой (Пилиповкой). Садиться за рождественский стол необходимо с появлением первой звезды, которую называют Вифлеемской. Святой Вечер начинается молитвой и зажжением рождественской свечи.

Report представляет фоторепортаж из Собора Рождества Пресвятой Богородицы в Баку, где в честь праздника состоялась Рождественская служба.