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    Православные Азербайджана отмечают Рождество

    Этой ночью во всех бакинских православных храмах состоялись торжественные богослужения

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Православные Азербайджана отмечают наступление Рождества.

    Как сообщили Report в Бакинско-азербайджанской епархии русской православной церкви, в ночь с пятницы на субботу во всех бакинских православных храмах состоялись торжественные богослужения.

    Так, в 23:30 в церквях прошло Рождественское богослужение бдение, далее Всенощная и ранняя литургии, а в 9:00 часов утра - поздняя литургия.

    Наряду с этим, 10 января в здании Русского драматического театра в Баку для детей будет устроена благотворительная рождественская елка. В тот же день в здании Германо-азербайджанского культурного общества Капельхаус в столице пройдет концерт, посвященный Рождеству.

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