Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Православные Азербайджана готовятся к празднованию Рождества.

Как сообщили Report в Бакинско-азербайджанской епархии Российской Православной церкви, в ночь с 6 на 7 января во всех бакинских православных храмах состоятся торжественные богослужения. Так, в 23:00 в церквях начнется Всенощное бдение, в 02:00 часа ночи - ранняя Божественная литургия, а в 10:00 часов утра - поздняя литургия.

Наряду с этим, 7 января в 16:00 состоится праздничное богослужение по случаю Рождества.

В епархии также отметили, что 8 января в Баку пройдет детская Рождественская благотворительная елка, а 11 января - Рождественский праздничный концерт в Германо-азербайджанском центре культуры "Капельхаус".