Председатель Госкомитета: Повышение размера материальной помощи религиозным деятелям не предусмотрено

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Повышение размера материальной помощи, оказываемой в целях содействия религиозным деятелям, не предусматривается".

По сообщению Report, об этом журналистам сообщил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что предоставление материальной помощи будет постоянным: "Нам необходимо материально обеспечить религиозных деятелей, работающих в мечетях. Такое происходит во всем мире и Азербайджан в этом смысле не будет исключением. Религиозные деятели нуждаются в материальной помощи. При ее отсутствии возникают определенные проблемы".

M.Гурбанлы заявил, что материальная помощь относится к трем категориям религиозных деятелей, работающих в мечетях: "Это - не заработная плата, а материальная помощь. Помощь выдается одному человеку в каждой мечети, а в больших мечетях – двум религиозным деятелям. Число религиозных деятелей, назначенных Управлением мусульман Кавказа, может быть достаточно большим, но материальная помощь выдается не каждому религиозному деятелю. Это относится только к религиозным деятелям, назначенным и работающим в мечети".