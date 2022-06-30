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Посол Турции в США встретился с представителями азербайджанской религиозной общины

Посол Турции в США встретился с представителями азербайджанской религиозной общины Посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Марджан встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сеявушем Гейдаровым, а также с представителями различных религиозных общин страны.
Религия
30 июня 2022 г. 06:07
Посол Турции в США встретился с представителями азербайджанской религиозной общины

Посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Марджан встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сеявушем Гейдаровым, а также с представителями различных религиозных общин страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Турции в Вашингтоне.

На встрече речь шла о турецко-азербайджанской дружбе и уважении различных религий, а также культур братских народов двух стран.

Отмечается, что азербайджанская делегация также посетила Американский религиозный центр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin ABŞ-dakı səfiri Azərbaycanın dini icma nümayəndələri ilə görüşüb

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