Посол ОБСЕ: "В Азербайджане за последние 2500 лет антисемитизма не было"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при совместной организации офиса проектного координатора ОБСЕ в Баку, азербайджанского правительства, Управления мусульман Кавказа и Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО началась международная конференция по укреплению религиозной толерантности. Как сообщает Report, среди основных тем обсуждения такие вопросы, как азербайджанская модель религиозной толерантности, а также вызовы в регионе ОБСЕ и за его пределами в сфере религиозной толерантности.

Проектный координатор ОБСЕ в Баку заявил, что его организация имеет ряд обязательств по вопросам толерантности и недискриминации, а также антисемитизма, исламофобии, дискриминации против христиан и представителей других групп: “Наша организация поддерживает развитие диалога о создании демократического общества, а также выступает против преступлений и действий на почве ненависти в регионе.

Многие согласятся, что в Азербайджане очень высокие показатели религиозной толерантности. К примеру могу сказать, что за последние 2500 лет здесь фактически не было антисемитизма. Для ОБСЕ самым главным вопросом является укрепление и сохранение для будущих поколений таких ценных достижений и положительного наследия Азербайджана, как религиозная толерантность и мирное сосуществование различных религиозных общин".

В мероприятии принимают участие более 100 человек из 11 стран.

Представители различных правительственных органов, Милли Меджлиса Азербайджана, международных организаций, религиозных общин, организаций гражданского общества, а также международные специалисты и ученые обсудили роль межрелигиозного диалога в демократическом обществе и меры предупреждения тенденций религиозной радикализации в мировом масштабе.

Международная конференция продолжится 2 дня.

Отметим, что ООН объявила 16 ноября Международным днем толерантности.