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После капитальной реконструкции и реставрации открылась мечеть Юхары Говхар Ага

После капитальной реконструкции и реставрации открылась мечеть Юхары Говхар Ага 10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше мечети Юхары Говхар Ага после работ по капитальной реконструкции и реставрации.
Религия
10 мая 2023 г. 22:21
После капитальной реконструкции и реставрации открылась мечеть Юхары Говхар Ага

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше мечети Юхары Говхар Ага после работ по капитальной реконструкции и реставрации.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди также приняли участие в открытии выставки, посвященной ученому-энциклопедисту Мир Мохсуну Наввабу Карабаги.

Сначала Президент Ильхам Алиева и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работе, проделанной в мечети.

Было сообщено, что реставрационные работы в мечети Юхары Говхар Ага, проводимые с конца 2021 года, завершены. Мечеть входит в список историко-культурных памятников республиканского значения. Автором проекта мечети является известный архитектор Кербалаи Сафихан Карабаги. Это - одно из его лучших произведений. Орнаменты минаретов мечети и настенные росписи помещений выполнены поэтом, художником и каллиграфом Мир Мохсуном Наввабом Карабаги, жившим и творившим в городе Шуша.

Во время оккупации города Шуша мечеть Юхары Говхар Ага была разрушена армянами. Начатые после освобождения города от оккупации консервационные и реставрационные работы в мечети проводились консорциумом азербайджанских, итальянских и турецких компаний под контролем австрийской компании Wehdorn Architekten в соответствии с первоначальным архитектурным стилем. Проект реализован при финансовой поддержке PASHA Holding.

Образцы строительного раствора, штукатурки, природного камня, кирпича, дерева и краски, взятые изнутри мечети, с целью анализа и избрания правильных методов консервации были исследованы в Реставрационной и консервационной лаборатории Ахмета Рефика Эрсена при Университете Фонда Фатиха Султана Мехмета в Турции.

На сегодняшний день в мечети проделаны укрепительные работы, устранены вмешательства, совершенные армянами в ее архитектуру в период оккупации.

В мастерской из кусков цельного скального камня, привезенного в Баку из города Шуша, произведены резка каменных оконных рам и фигур. Завершены покраска минаретов и нанесение защитного слоя, установлена крыша мечети.

Было сообщено, что реставрационные работы проведены и в здании медресе. Завершены работы по установке деревянной конструкции крыши медресе, разборка напольного покрытия и уборка отходов. В настоящее время на территории здания медресе открылась выставка, посвященная Мир Мохсуну Наввабу Карабаги, работавшему над орнаментами минарета и росписью помещений мечети.

Глава государства, первая леди и члены их семьи также ознакомились в здании медресе с выставкой "Мир Мохсун Навваб Карабаги – ученый-энциклопедист XIX века".

Отметим, что на выставке, посвященной одному из выдающихся представителей литературной среды Карабаха – талантливому поэту, художнику, музыковеду, философу, педагогу Мир Мохсуну Наввабу Карабаги, представлены его личная коллекция оружия, хранящаяся в Национальном музее истории Азербайджана и олицетворяющая азербайджанское оружейное искусство XVIII-XIX веков, написанные и иллюстрированные поэтом книги, напечатанные в его собственном издательстве в Шуше, экспонаты, отражающие его деятельность в области музыки, химии и астрономии. На выставке также демонстрируются астрономические таблицы, составленные Мир Мохсуном Наввабом, проявлявшим интерес к этой области науки, схемы, связанные с расположением небесных тел и солнечными затмениями.

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Версия на английском языке Yukhari Govhar Agha Mosque opened after reconstruction and restoration in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada Yuxarı Gövhər Ağa məscidi əsaslı yenidənqurma və bərpadan sonra açılıb

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