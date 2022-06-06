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Послам Индии в ряде стран были вручены ноты протеста в связи с оскорблением пророка Мухаммеда

Послам Индии в ряде стран были вручены ноты протеста в связи с оскорблением пророка Мухаммеда Послам Индии в ряде мусульманских стран были вручены ноты протеста в связи с оскорблением пророка Мухаммеда
Религия
6 июня 2022 г. 03:32
Послам Индии в ряде стран были вручены ноты протеста в связи с оскорблением пророка Мухаммеда

Послам Индии в ряде мусульманских стран были вручены ноты протеста в связи с оскорблением пророка Мухаммеда.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Так, МИД Ирана вручил ноту протеста послу Индии в Тегеране из-за высказываний представителя правящей индийской партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нипур Шармы, расцененных в мусульманских странах как оскорбительные по отношению к пророку Мухаммеду.

По данным агентства Mehr, посол заявил, что высказанная представителем БДП позиция не отражает мнение индийского правительства, которое с большим уважением относится ко всем религиям. Кроме того, по его словам, Шарма не является госслужащим, а только занимала должность в партии. После разразившегося скандала она уволена.

По данным индийского телеканала NDTV, руководство БДП приостановило членство Шармы в партии, исключив ее из основного состава. Ноты протеста послам Индии также вручили Катар и Кувейт, а ряд других мусульманских стран и организаций, в том числе Пакистан и Организация исламского сотрудничества, осудили высказывания представителя БДП.

Шарма выступала в эфире индийского ТВ на теледебатах и в контексте обсуждения некоторых инцидентов в стране допустила ряд заявлений об исламе и пророке Мухаммеде, которые оказались оскорбительными для мусульман. Позже, как отмечает NDTV, член партии "Индийский национальный конгресс" Навин Джиндал разместил в Twitter сообщение, которое также оказалось нелицеприятным для мусульман. Через некоторое время он удалил его из-за волны критики в свой адрес.

Отметим, что Катар и Кувейт также направили послам Индии ноты протеста, а Пакистан и ряд других мусульманских стран и организаций, в том числе Организация исламского сотрудничества (ОИС), осудили заявления БДП.

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