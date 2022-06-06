Послам Индии в ряде стран были вручены ноты протеста в связи с оскорблением пророка Мухаммеда

Послам Индии в ряде мусульманских стран были вручены ноты протеста в связи с оскорблением пророка Мухаммеда.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Так, МИД Ирана вручил ноту протеста послу Индии в Тегеране из-за высказываний представителя правящей индийской партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нипур Шармы, расцененных в мусульманских странах как оскорбительные по отношению к пророку Мухаммеду.
По данным агентства
По данным индийского телеканала
Шарма выступала в эфире индийского ТВ на теледебатах и в контексте обсуждения некоторых инцидентов в стране допустила ряд заявлений об исламе и пророке Мухаммеде, которые оказались оскорбительными для мусульман. Позже, как отмечает NDTV, член партии "Индийский национальный конгресс" Навин Джиндал разместил в Twitter сообщение, которое также оказалось нелицеприятным для мусульман. Через некоторое время он удалил его из-за волны критики в свой адрес.
Отметим, что Катар и Кувейт также направили послам Индии ноты протеста, а Пакистан и ряд других мусульманских стран и организаций, в том числе Организация исламского сотрудничества (ОИС), осудили заявления БДП.