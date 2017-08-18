Политолог: Мусульмане, евреи, христиане, а также представители других религий всегда мирно сосуществовали в Азербайджане

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Мусульмане, евреи, христиане, а также представители других религий всегда мирно сосуществовали в Азербайджане и создали особенную религиозную и культурную жизнь страны.

Об этом Report заявил американский политолог Питер Тейс (Peter Tase), комментируя опубликованный Госдепом США доклад о свободе религии в странах мира, включая Азербайджан, где говорится о якобы притеснении религиозных групп в стране.

"Географическое положение Азербайджана, историческое развитие и этническое разнообразие людей сделало эту страну прекрасным местом, объединяющим различные религии, культуры. Азербайджан - единственная страна в мире, где сунниты и шииты молятся вместе. Кроме того, в Азербайджане проживает одна из древнейших христианских общин", - отметил П. Тейс.

Комментируя параграф в докладе, в котором упоминается ситуация с правами верующих в Нагорном Карабахе, американский политолог отметил, что Госдеп США должен был упомянуть, что это регион, а также семь прилегающих районов являются оккупированными армянскими вооруженными силами суверенной территорией Азербайджана: "Десятилетиями армянское правительство проводит кампанию по разрушению азербайджанских религиозных, культурных и археологических памятников. Мировое сообщество должно знать, что в Баку сохранена армянская церковь, в которой хранятся более 5 тыс. книг на армянском языке".