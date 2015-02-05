Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу награжден медалью "Святого Апостола Варфоломея". Как сообщает Report, награду П.Бюльбюльоглу на сегодняшней встрече, состоявшейся в Управлении мусульман Кавказа, вручил архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр Ищеин.

Полад Бюльбюльоглу удостоен этой награды за заслуги в области межнациональных, межрелигиозных, политических и культурных связей между странами.