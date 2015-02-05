 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Полад Бюльбюльоглу награжден медалью "Святого Апостола Варфоломея"

    Он удостоен этой награды за заслуги в области межнациональных, межрелигиозных, политических и культурных связей

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу награжден медалью "Святого Апостола Варфоломея". Как сообщает Report, награду П.Бюльбюльоглу на сегодняшней встрече, состоявшейся в Управлении мусульман Кавказа, вручил архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр Ищеин.

    Полад Бюльбюльоглу удостоен этой награды за заслуги в области межнациональных, межрелигиозных, политических и культурных связей между странами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi