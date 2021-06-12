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Полад Бюль-Бюль оглы выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси

Полад Бюль-Бюль оглы выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси В связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы направил письмо с соболезнованиями Патриарху Московскому и всея Руси Его Святейшеству Кириллу.
Религия
12 июня 2021 г. 14:02
Полад Бюль-Бюль оглы выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси

В связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы направил письмо с соболезнованиями Патриарху Московскому и всея Руси Его Святейшеству Кириллу.

Как передает российское бюро Report, в письме говорится:

"Ваше Святейшество,

Глубоко опечален вестью о кончине архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра.

Еще будучи министром культуры Азербайджанской Республики, я не раз встречался с его Высокопреосвященством и имел удовольствие обсуждать с ним широкий спектр проблем от политики до экономики, от искусства до религии. И всякий раз меня поражали в нем такие замечательные качества, как высокая духовность, человеческая мудрость, желание и умение творить мир.

За годы работы послом в Российской Федерации я не раз встречался с этим замечательным человеком, вместе мы проводили многочисленные мероприятия, направленные на расширение связей между нашими странами, обогащение духовности наших народов.

Его Высокопреосвященство сыграл исключительную роль в возрождении и развитии епархиальной жизни на территории Азербайджанской Республики, также неоценим его многолетний труд в деле сохранения и восстановления памятников христианской культуры на территории Азербайджана. Отец Александр внёс большой личный вклад в укрепление дружбы между нашими народами и пользовался огромным уважением и доверием среди всех слоев населения вне зависимости от вероисповедания и национальности.

Светлая память о его благородных деяниях будет вечно жить в наших сердцах.

Ваше Святейшество, примите мои самые искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

С уважением,

Полад Бюль-Бюль оглы".

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