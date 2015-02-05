Полад Бюльбюльоглу дал клятву в Управлении мусульман Кавказа

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам Хаджи Аллахшукюр Пашазаде встретился с послом Азербайджана в Российской Федерации Поладом Бюльбюльоглу.

Как сообщает Report, председатель УМК поздравил П.Бюльбюльоглу с 70-летием.

Касаясь деятельности посла, шейх-уль-ислам заявил, что П.Бюльбюльоглу имеет большие заслуги в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана: "Я не хочу говорить о Вашем возрасте. Просто хочу отметить, что Вы сейчас достигли совершеннолетия. Ваши заслуги всегда получали высокую оценку как со стороны народа, так и со стороны общенационального лидера Гейдара Алиева и нынешнего президента Ильхама Алиева. Желаю, чтобы следующий день рождения мы вместе c Вами отметили на родине Ваших предков - в Шуше".

Затем шейх-уль-ислам вручил П.Бюльбюльоглу Коран и другие ценные подарки.

П.Бюльбюльоглу поблагодарил председателя УМК и коснулся заслуг главы Управления мусульман Кавказа перед азербайджанским народом как при СССР, так и во время январских событий и пр. вопросов.

На встрече П.Бюльбюльоглу коснулся общественно-политической ситуации, своей деятельности и дружеских отношений с шейх-уль-исламом. Положив руку на подаренный Коран, П.Бюльбюльоглу поклялся и впредь делать все от него зависящее для будущего своего народа и государства и выразил надежду, что свой очередной день рождения он отметит в Карабахе.