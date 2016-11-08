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    Поездки паломников на священные земли будут осуществляться УМК в централизованном порядке

    Гамдулла Бабаев: Из-за отсутствия гарантии иракского государства, мы не отвозим паломников в Кербалу© Report.az

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Из-за отсутствия гарантии со стороны Ирака на безопасность паломников, Управление мусульман Кавказа (УМК) с 2011 года не организовывает поездок в Кербалу и другие опасные территории страны".

    Об этом в заявлении Report сказал заведующий по делам УМК, руководитель группы паломников Хамдулла Бабаев.

    По его словам, в настоящее время поездки паломников в Кербалу и Машхад осуществляются физическими лицами и туристическими компаниями: "Поездки в город Самира не рекомендуются из-за военных действий. Скорее всего, когда-то будет пресечен процесс доставки отдельными лицами паломников на эти территории и поездки на священные земли будут осуществляться в централизованном порядке".

    Отметим, что в результате произошедшего вчера в иракском городе Самира теракта пострадал автобус с азербайджанскими паломниками. 

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