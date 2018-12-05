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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовлен новый законопроект о регулировании отношений в религиозной сфере.

Как сообщает Report, ожидается, что новый законопроект "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" будет обсуждаться в первом чтении на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, и общественных объединений и религиозных структур.

Новый законопроект заменит принятый в 1992 году ныне действующий закон "О свободе вероисповедания".

Его планируется вынести на пленарное обсуждение во время весенней сессии Милли Меджлиса в 2019 году.