Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовлен новый законопроект о регулировании отношений в религиозной сфере.
Как сообщает Report, ожидается, что новый законопроект "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" будет обсуждаться в первом чтении на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, и общественных объединений и религиозных структур.
Новый законопроект заменит принятый в 1992 году ныне действующий закон "О свободе вероисповедания".
Его планируется вынести на пленарное обсуждение во время весенней сессии Милли Меджлиса в 2019 году.
Mübariz AslanovАвтор новости