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    Подготовлен новый законопроект о регулировании отношений в религиозной сфере

    © Report

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовлен новый законопроект о регулировании отношений в религиозной сфере. 

    Как сообщает Report, ожидается, что новый законопроект "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" будет обсуждаться в первом чтении на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, и общественных объединений и религиозных структур.

    Новый законопроект заменит принятый в 1992 году ныне действующий закон "О свободе вероисповедания". 

    Его планируется вынести на пленарное обсуждение во время весенней сессии Милли Меджлиса в 2019 году. 

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