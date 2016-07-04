По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве дан ифтар

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ 3 июля по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве, в "Шатре Рамадана", установленном рядом с мечетью на Поклонной горе, организован День Азербайджана и дан ифтар.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном при поддержке Совета муфтиев России, приняли участие более 800 человек - представители российских общественных организаций, посольства Азербайджана в России, российского представительства Фонда Гейдара Алиева, Всероссийского Азербайджанского Конгресса, Азербайджанского Молодежного Объединения России и других диаспоральных организаций азербайджанцев в России, люди различных национальностей, соблюдающие пост.

В начале вечера представитель Фонда "Ихлас" Анас Мамедов рассказал о значении священного месяца и пользе соблюдения поста, были прочитаны стихи, посвященные празднику Рамазан. В исполнении певца Самира Салама прозвучали религиозные и народные песни. Затем была прочитана сура из Священного Корана и вечерняя молитва перед ифтаром. После этого наши соотечественники и мусульмане Москвы совершили обряд разговения и отведали азербайджанских национальных блюд и сладостей.

От имени Духовного управления мусульман Москвы за организацию Вечера Азербайджана в рамках культурно-благотворительного мероприятия "Шатер Рамадана" вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой было передано Благодарственное письмо. В письме отмечается, что участие в культурно-благотворительном проекте мусульман Москвы служит объединению, сближению и взаимной культурной интеграции народов, возрождению традиционных духовных ценностей.

Выступивший на мероприятии представитель посольства Азербайджана в России Агшин Алиев приветствовал всех присутствующих от имени посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюльоглу и рассказал о том, какое значение придают в Азербайджане священному месяцу Рамазан.

Заместитель муфтия Москвы по культурно-просветительским программам Рашид Акказиев выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и лично вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за организацию мероприятия. Р.Акказиев подчеркнул, что каждый день священного месяца Рамазан является особенно светлым и значимым.

На ифтаре был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане. Присутствующим были розданы экземпляры журналов "Баку", "АМОР", "Ирс", печатная продукция об Азербайджане, изданная Фондом Гейдара Алиева, мультимедийные диски о нашей стране и открытки с прекрасными видами Азербайджана.

Напомним, что представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ уже 11-й год подряд принимает активное участие в проекте Совета муфтиев России "Шатер Рамадана" и организовывает ифтар для верующих.