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По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Баку дан ифтар

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Баку дан ифтар По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 11 апреля в Хазарском районе был открыт стол для ифтара.
Религия
12 апреля 2023 г. 00:00
По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Баку дан ифтар

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 11 апреля в Хазарском районе был открыт стол для ифтара.

Как сообщает Report, в ифтаре приняли участие члены семей шехидов и малообеспеченных семей, гази.

На мероприятии были прочитаны аяты из Корана и молитвы за упокой душ сынов Отечества, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Говорилось также о благодати и достоинствах месяца Рамазан.

Мать шехида Отечественной войны Рамина Юсифзаде Рейхан Юсифова и участник Апрельских боев и Отечественной войны, офицер запаса Эмиль Гасанов выразили благодарность и рассказали о внимании и заботе, которые Азербайджанское государство проявляет о семьях шехидов и малообеспеченных семьях, гази. Подчеркивалось, что лица этой категории окружены постоянным вниманием и заботой президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Также отмечалось, что организация подобных мероприятий является выражением именно такого внимания и заботы и большой моральной поддержки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə iftar süfrəsi açılıb

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