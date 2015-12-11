Первый зампредседателя госкомитета: Аренда "Голубой мечети" Ирану носит предвзятый характер

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Голубая мечеть" в Ереване является религиозным центром, принадлежащим азербайджанскому народу, государству и культуре. Аренда этой мечети Ирану является неправильным решением и носит предвзятый характер.

Об этом Report заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Сайяд Салахлы.

Он отметил, что азербайджанский народ всегда проводил там свои религиозные обряды и она является самым крупным религиозным центром, где совершали молитву азербайджанцы.

С.Салахлы подчеркнул, что этим Армения хочет затронуть самолюбие азербайджанского народа: "К великому сожалению, Иран дает на это согласие. Эта мечеть принадлежит азербайджанцам и этим армяне преднамеренно хотят затронуть самолюбие азербайджанского народа".

Первый заместитель ГКРРО добавил, что аренда мечети Ирану неправильно как с точки зрения закона, так и с моральной точки зрения.

Отметим, что правительство Армении сдало в аренду Ирану принадлежавшую азербайджанцам "Голубую мечеть" сроком на 99 лет. "Голубая мечеть" в Ереване принадлежит азербайджанцам. Она была построена в 1766 году по приказу Ираванского хана Гусейна Али хан Гаджара.