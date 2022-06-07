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Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня

Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня Завершился прием документов для отправки в хадж из Азербайджана на этот год.
Религия
7 июня 2022 г. 10:51
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня

Завершился прием документов для отправки в хадж из Азербайджана на этот год.

Об этом Report сообщил заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вусал Джахангири.

По словам завотделом, в настоящее время идет процесс составления списков и распределения по группам: "Визы паломникам будут выданы в ближайшие дни".

Сотрудник УМК отметил, что квота заполнена полностью: "Будет сформировано 16 групп. В каждом самолете будет по 4 группы с 45 паломниками в каждой группе. Для поездки будет выделено 4 самолета. Вылет первой группы паломников запланирован на 29 июня. Следующие полеты будут осуществлены 30 июня, 1 и 2 июля".

В этом году для паломничества Азербайджану выделена квота в 680 человек. Стоимость поездки установлена в размере 9 106 манатов.

Организацию хаджа из Азербайджана осуществляет Управление мусульман Кавказа.

Выполнение обрядов хаджа в 2022 году разрешено мусульманам, которые вакцинированы препаратами от COVID-19, одобренными минздравом Саудовской Аравии. Кроме того, иностранцы должны предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в королевство. Паломникам предписано соблюдать все санитарные меры и требования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Həcc ziyarəti üçün sənəd qəbulu başa çatıb, ilk səfər iyunun 29-dadır - EKSKLÜZİV

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