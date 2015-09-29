Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Первая группа азербайджанских паломников вернулась на родину. Об этом Report сообщил заведующий отделением Управления мусульман Кавказа Мугаддас Пайызов.
Он отметил, что очередные группы паломников прибудут в Баку сегодня в 13.45 и 22.45.
Остальные паломники вернутся в последующие дни.
М.Пайызов также заявил, что в Мекку самолетами отправлялось по 40-50 человек, а возвращаться будут группами по 260-280 человек.
Заведующий отделением сообщил, что скончавшиеся паломники будут похоронены сегодня.
Отметим, что в Мекке во время Хаджа скончались 3 азербайджанских паломника: двое мужчин и одна женщина.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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