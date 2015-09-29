 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Первая группа азербайджанских паломников вернулась на родину

    Сегодня возвратятся еще две группы

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Первая группа азербайджанских паломников вернулась на родину. Об этом Report сообщил заведующий отделением Управления мусульман Кавказа Мугаддас Пайызов. 

    Он отметил, что очередные группы паломников прибудут в Баку  сегодня в 13.45 и 22.45. 

    Остальные паломники вернутся в последующие дни. 

    М.Пайызов также заявил, что  в Мекку самолетами отправлялось по 40-50 человек, а возвращаться будут группами по 260-280 человек. 

    Заведующий отделением сообщил, что скончавшиеся паломники будут похоронены сегодня. 

    Отметим, что в Мекке во время Хаджа скончались 3 азербайджанских паломника: двое мужчин и  одна женщина. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi