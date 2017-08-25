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    Первая группа отправившихся из Азербайджана паломников завершила посещение Умры

    Состояние паломников нормальное, проблем нет

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Первая группа отправившихся из Азербайджана в Хадж паломников сегодня к утру завершила посещение Умры (малое паломничество).

    Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, в настоящее время в месте пребывания паломников, в городе Мекка, температура воздуха составляет 38 градусов тепла. Состояние паломников нормальное, нет никаких проблем.

    Отметим, что в этом году из Азербайджана совершат паломничество 900 человек. Последняя группа паломников отправится в Саудовскую Аравию 26 августа.

    Пакет визита за паломничество в Хадж составляет 3850 долларов.

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