Первая группа отправившихся из Азербайджана паломников завершила посещение Умры

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Первая группа отправившихся из Азербайджана в Хадж паломников сегодня к утру завершила посещение Умры (малое паломничество).

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, в настоящее время в месте пребывания паломников, в городе Мекка, температура воздуха составляет 38 градусов тепла. Состояние паломников нормальное, нет никаких проблем.

Отметим, что в этом году из Азербайджана совершат паломничество 900 человек. Последняя группа паломников отправится в Саудовскую Аравию 26 августа.

Пакет визита за паломничество в Хадж составляет 3850 долларов.