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Первая группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию

Первая группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию Первая группа паломников из Азербайджана отправилась в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.
Религия
29 июня 2022 г. 13:05
Первая группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию

Первая группа паломников из Азербайджана отправилась в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

Как сообщает Report, самолет с первой группой паломников в 12:30 вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Джидду.

Корреспондент Report побеседовал с паломниками непосредственно перед их вылетом.

Илтифат Мадатова рассказала, что паломничество было ее давней мечтой. 62-летняя женщина два года вынужденно откладывала паломничество из-за пандемии коронавируса: "Наконец, мечта сбылась в этом году. Я буду молиться за весь азербайджанский народ".

По словам другого паломника Джаваншира Ашурова, он отправляется в хадж в 13-й раз: "Это непередаваемые ощущения и эмоции. Когда я молюсь в Мекке, я очень счастлив".

Отметим, что первая группа насчитывает 180 человек. В этом году для паломников из Азербайджана выделена квота в 680 человек. Стоимость посещения Мекки составляет 9 106 манатов. Отправляющиеся в хадж должны сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Саудовскую Аравию. Кроме того, требуется полная вакцинация двумя дозами. Лица, родившиеся до 30.06.1957 года, не допускаются к участию в паломничестве.

Хадж в Азербайджане организует Управление мусульман Кавказа. В последние два года из-за пандемии коронавируса Азербайджан не мог отправлять паломников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı zəvvarların ilk qrupu Həcc ziyarətinə yola düşüb

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