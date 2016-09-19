Первая группа азербайджанских паломников вернулась в Баку

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Начался процесс возвращения из Саудовской Аравии совершивших Хадж паломников.

Как сообщает Report, самолет с первой группой паломников на борту совершил посадку в Бакинском аэропорту в 16:30.

Следующая группа прилетит вечерним рейсом в 19:05.

Как сообщил Report ответственный работник Управления мусульман Кавказа, член азербайджанской миссии хаджи Гамдулла Бабаев, первым рейсом в Баку вернулись паломники, уехавшие раньше остальных: "Состояние находящихся в Медине наших паломников нормальное. Они также посетили священные места города. В свободное время они гуляют по городу, покупают подарки для родных и близких".

По его словам, на 20 сентября авиарейс не запланирован: "Остальные группы паломников вернутся на Родину 21 и 22 сентября".

Отметим, что в этом году из Азербайджана паломничество совершили 1 050 человек.