Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех

"Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами станет примером для всех".

"Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами станет примером для всех".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая трехстороннюю встречу религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве.

На встрече Патриарх Кирилл высоко оценил приезд религиозных лидеров Азербайджана и Армении в столицу России. Он отметил, что данная встреча внесёт огромный вклад в разрешение большого количества вопросов в регионе.

"Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проблему преодоления последствий многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе, в который вовлечены народы и Азербайджан, и Армения. В течение без малого 30 лет мы, религиозные люди, трудимся для того, чтобы смягчить это трагическое противостояние. Я благодарен за готовность приехать в Москву и сесть за стол переговоров", - заявил он.

Патриарх выразил надежду, что в ходе встречи будет достигнуто взаимопонимание, "которое поспособствует достижению прочного и долговременного мира на древней кавказской земле".

Напомним, в Москве началась встреча религиозных лидеров - председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса армян Гарегина II.

Накануне также прошла двусторонняя встреча шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.